Крупных нарушений на выборах мэра Москвы нет - штабы кандидатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Выборы мэра Москвы проходят без нарушений, заявляют представители избирательных штабов кандидатов на пост главы города.

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил журналистам, что "на отдельных участках происходят нарушения разной степени значительности, но в целом, голосование идет нормально". Он также отметил, что зона риска – это голосование на дому и солдаты-срочники, поскольку там возможны фальсификации результатов.

В предвыборном штабе Сергея Митрохина также отметили незначительное количество нарушений. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева, "поступают жалобы о том, что избиратели оказываются в списках выездного голосования на дому без их ведома".

Юридическая группа штаба Сергея Собянина отмечает отказы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) на некоторых участках, но на работу это практически не влияет. "Серьезных нарушений не зафиксировано. Все проходит спокойно", - сказал координатор по наблюдению от штаба врио мэра Москвы Сергей Поспелов.

Представители штабов остальных кандидатов о ходе выборов пока не высказались.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов отметил, что к ним поступило 25 жалоб, больше половины из которых - от избирателей.

Спокойную обстановку на выборах отмечают и правозащитники.

"Самым спокойным регионом является Москва, здесь мобилизованы большие силы наблюдателей. Пока серьезных нарушений здесь не зафиксировано", - сказал "Интерфаксу" один из руководителей движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Есть отдельные нарушения, которые не складываются в общую картину. Серьезных нарушений на 16 часов мы не зафиксировали", - сказал Мельконьянц.

8 сентября москвичи выбирают мэра столицы. В городе работают около 3,6 тысяч избирательных участков, безопасность обеспечивают 42 тысячи полицейских, офицеры МЧС, медики и дружинники.