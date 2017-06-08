Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 04:50

Политика

Великобритания готовится к досрочным парламентским выборам

Фото: ТАСС/Emmanuele Contini

Досрочные парламентские выборы пройдут в четверг, 8 июня, в Великобритании. В ходе выборов будет определен новый состав Палаты общин, в которую входят 650 депутатов, сообщает The Times.

Избирательные участки откроются в 07:00 по времени Соединенного Королевства (09.00 Москвы). Голосование продлится до 22.00 (00.00 московского времени).

Право сформировать правительство получит партия, которая наберет больше половины депутатских мандатов. Все взгляды устремлены на правящую Консервативную партию, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй. Главный вопрос выборов заключается в том, сможет ли эта партия остаться у руля на ближайшие пять лет.

