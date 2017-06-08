Коми обвинил Трампа в оказании давления в связи с "российским делом"

Фото: ТАСС/Bao Dandan

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп пытается заставить его отказаться от проводимого бюро расследования дела по так называемому "российскому следу". Речь идет о "вмешательстве России в президентские выборы Америки", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Коми дал письменные показания, в которых говорится, что Трамп просил прекратить дело в отношении экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Коми уточнил, что Трамп со дня своей инаугурации пытался "установить отношения покровительства".

Коми был отправлен в отставку 10 мая этого года. Газета The New York Times 16 мая опубликовала статью о просьбе Трампа к Коми о прекращении дела в отношении Флинна.

Позже администрация Белого дома заявила, что вопросами по поводу расследования, связанного с предполагаемыми связями Трампа с Россией будет заниматься частный адвокат Трампа.