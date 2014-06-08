Праймериз дали шанс тем, кто не симпатизирует ни одной партии - Пушков

Алексей Пушков. Фото: Москва2014.рф

Председатель комитета Госдумы по международным делам и телеведущий Алексей Пушков проголосовал на праймериз.

По его словам, главная черта московских праймериз – присутствие кандидатов не только от партий, но и от разных общественных организаций, цитирует официальный сайт гражданской инициативы "Моя Москва".

"Сегодня мы совершенно не обязательно выбираем представителей политических партий, хотя и их тоже, - рассказал Пушков. - Сегодня любой пенсионер, который понимает, что может что-то сделать, имеет желание и силы – может предложить свою кандидатуру. То есть люди не зависят от политических структур, а только от самих себя. И потом, опираясь на свой успех, они получат большую общественную поддержку".

По словам Пушкова, гражданская инициатива "Моя Москва" дает возможность поучаствовать в выборах людям, которые не поддерживают ни одну из политических партий.

"Мы не можем отдать все на откуп политическим партиям и устоявшимся общественным организациям. Общество развивается, жизнь меняется. Мы с вами видим, как некоторые политические партии, которые еще 10 лет назад были популярны, сейчас оказались в небытии, - добавил Пушков. - Значит, нужно обновление. Обновление за счет чего? Только за счет нас самих, из наших рядов идет это обновление. В этом смысле инициатива "Моя Москва" способствует такому обновлению".

Напомним, в 8 утра в Москве открылись 500 избирательных участков, на которых пройдет праймериз перед выборами в Мосгордуму. Принять участие в голосовании могут все граждане, постоянно зарегистрированные в столице. Победители праймериз станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября.

Полный список избирательных округов

Что такое праймериз

Традиционные праймериз – это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива "Моя Москва" предложила провести праймериз, в которых могут принять участие все жители столицы старше 21 года.

Впервые в Москве сами москвичи путем прямого тайного голосования выбрать лучших представителей городского сообщества, назовут своих "народных кандидатов".

Инициатива "Моя Москва" объединила членов Общественной палаты и не входящих в нее представителей общественности. Цель гражданской инициативы – отобрать кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также расширить прямое участие жителей в управлении городом.

В 23:00 смотрите прямую трансляцию пресс-конференции, посвященной предварительным итогам праймериз.