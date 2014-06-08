Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2014, 15:10

Политика

Праймериз дали шанс тем, кто не симпатизирует ни одной партии - Пушков

Алексей Пушков. Фото: Москва2014.рф

Председатель комитета Госдумы по международным делам и телеведущий Алексей Пушков проголосовал на праймериз.

По его словам, главная черта московских праймериз – присутствие кандидатов не только от партий, но и от разных общественных организаций, цитирует официальный сайт гражданской инициативы "Моя Москва".

"Сегодня мы совершенно не обязательно выбираем представителей политических партий, хотя и их тоже, - рассказал Пушков. - Сегодня любой пенсионер, который понимает, что может что-то сделать, имеет желание и силы – может предложить свою кандидатуру. То есть люди не зависят от политических структур, а только от самих себя. И потом, опираясь на свой успех, они получат большую общественную поддержку".

По словам Пушкова, гражданская инициатива "Моя Москва" дает возможность поучаствовать в выборах людям, которые не поддерживают ни одну из политических партий.

"Мы не можем отдать все на откуп политическим партиям и устоявшимся общественным организациям. Общество развивается, жизнь меняется. Мы с вами видим, как некоторые политические партии, которые еще 10 лет назад были популярны, сейчас оказались в небытии, - добавил Пушков. - Значит, нужно обновление. Обновление за счет чего? Только за счет нас самих, из наших рядов идет это обновление. В этом смысле инициатива "Моя Москва" способствует такому обновлению".

Напомним, в 8 утра в Москве открылись 500 избирательных участков, на которых пройдет праймериз перед выборами в Мосгордуму. Принять участие в голосовании могут все граждане, постоянно зарегистрированные в столице. Победители праймериз станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября.

Полный список избирательных округов

Что такое праймериз

Традиционные праймериз – это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива "Моя Москва" предложила провести праймериз, в которых могут принять участие все жители столицы старше 21 года.

Впервые в Москве сами москвичи путем прямого тайного голосования выбрать лучших представителей городского сообщества, назовут своих "народных кандидатов".

Ссылки по теме


Инициатива "Моя Москва" объединила членов Общественной палаты и не входящих в нее представителей общественности. Цель гражданской инициативы – отобрать кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также расширить прямое участие жителей в управлении городом.

В 23:00 смотрите прямую трансляцию пресс-конференции, посвященной предварительным итогам праймериз.

Сюжет: Праймериз перед выборами в Мосгордуму

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика