Отец Марин Ле Пен рассказал о причинах ее поражения на выборах

Марин Ле Пен. Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Экс-лидер "Национального фронта", отец кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен Жан-Мари Ле Пен рассказал, почему его дочь проиграла на выборах, передает Reuters.

По словам политика, виной тому стала категоричная позиция Марин по вопросам евро и отношениям с ЕС. Жан-Мари добавил, что c Францией нужно говорить "о реальных проблемах: демографических изменениях и вопросах массовой иммиграции".

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов, со значительным отрывом от конкурентов вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

7 мая стало известно, что лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. За него проголосовали почти 60 процентов избирателей.