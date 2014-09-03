Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 27-го избирательного округа

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На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 27-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Степан Орлов ("Единая Россия"), Алексей Добровольский (КПРФ), Ольга Щербакова (ЛДПР).

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Степан Орлов рассказал, что программу развития Орехово-Борисово ему помогли создать жители, встречи с которыми он регулярно проводит. Алексей Добровольский считает основными проблемами Москвы перенаселение, нелегальную миграцию, а также пробки, именно эти вопросы он и планирует решать в Мосгордуме.

В свою очередь, Ольга Щербакова отметила, что "обращает внимание" на здоровье граждан и экологическую обстановку района, поэтому она настаивает на организации контроля за работой аптек.

Участники дебатов обсудили реконструкцию Каширского шоссе, благоустройство парка Царицыно, проблемы экологии и ЖКХ, а также молодежную политику.

После этого участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 27 Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Гоголев Виктор Александрович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Добровольский Алексей Юрьевич

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Орлов Степан Владимирович

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сухарева Татьяна Викторовна

Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Щербакова Ольга Александровна

Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.