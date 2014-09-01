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На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Андрей Киреев (ЛДПР). .

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Айгуль Махмутова рассказала, что родилась в семье рабочих, сейчас издает газету "Судьба Кузьминок". Маргарита Чуканова отметила, что в Мосгордуме планирует заниматься "равномерным распределением бюджета".

В свою очередь, Ирина Назарова сообщила, что возглавляла госпиталь МЧС, была награждена орденами мужества и почета. Семен Бурд отметил, что главной проблемой Москвы является перенаселение, поэтому необходимо развивать регионы. Андрей Киреев заявил, что в случае победы на выборах будет защищать интересы жителей Москвы.

Кандидаты в депутаты обсудили приватизацию соцсферы, здравоохранение, ЖКХ, первые шаги на посту депутата, а также бюджет столицы.

После этого участники дебатов произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.



Избирательный округ № 18 Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако с 3 по 13 сентября можно будет проголосовать досрочно.