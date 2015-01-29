Генпрокуратура проверит вузы, выставляющие цены в евро и долларах

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Генпрокуратура проверит вузы, выставляющие цены за учебу в долларах, евро или условных единицах. С такой просьбой к властям обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, передает ТАСС.

По его словам, на "горячую линию" по вопросам стоимости высшего образования все чаще сообщают о прайс-листах в иностранной валюте или условных единицах в госвузах.

"Два дня назад мы получили очередной сигнал, который касался Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. В сообщении говорилось, что вуз выставляет цены в условных единицах",- сказал Бурматов.

Парламентарий отметил, что по ряду специальностей подготовки бакалавров и специалистов цены действительно выставлены в условных единицах, курс которых равен курсу евро на день оплаты. А стоимость подготовки при этом варьируется от 2700 до 3480 евро. Такой документ, подписанный проректором университета, размещен на официальном сайте вуза.

Бурматов рассказал, что ценники в долларах и условных единицах чаще выставляют именно государственные, а не частные вузы, причем - подведомственные Минобрнауки РФ.

"Мы не будет снимать ситуацию с контроля до тех пор, пока мы не убедимся, что проблема полностью решена", - заверил парламентарий.

Позвонить на "горячую линию" можно по номеру (495) 786-82-89. За последнее время также поступили сигналы по использованию условных единиц в Российском университете дружбы народов, а в долларах - в МЭИ и МГТУ им. Баумана. Все эти вузы ждет проверка надзорного ведомства.

Ранее Бурматов сообщил, что российские вузы незаконно подняли цены на обучение. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

"Размещение цен в долларах было связано с тем, что у нас обучаются иностранные студенты, для их удобства это и было сделано, - заявили в пресс-службе Национального исследовательского университета "МЭИ". - Стоимость обучения в долларах была у нас еще до резкого роста курсов валют, поэтому никаких спекуляций университет, конечно, не предполагал. Сейчас же руководство занимается этим вопросом, в ближайшее время мы разместим новые цены".

В Московском государственном университете печати им. Федорова заявили, что стоимость обучения в вузе соответствует нормативной и учитывает корректирующие региональные коэффициенты. При предоставлении дополнительных услуг или в иных обоснованных случаях стоимость обучения может быть выше, но не может быть ниже.

"Условия обучения предоставляются равные, одинаковые. И если стоимость для студента-платника будет установлена ниже, чем субсидиарное содержание, выделяемое из федерального бюджета на студента-бюджетника, груз оплаты по содержанию студента-платника ляжет именно на федеральный бюджет", - заявил ректор МГУП им. Федорова Константин Антипов.

Антипов также добавил, что оказание платных образовательных услуг за счет средств федерального бюджета невозможно. В то же время председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что рост цен в вузах является необоснованным.

"Инфляция на сегодняшний день выросла не так значительно, чтобы вузы поднимали стоимость обучения платных образовательных услуг. Цены на ЖКХ, продуктовую корзину не сильно выросли, а те зарплаты, которые получают представители ректорского сообщества, на мой взгляд, давно зашкаливают", - сказал Панин.

По его словам, повышать стоимость обучения в вузах в период экономического кризиса, в то время, когда страна нуждается в социальной стабильности, недопустимо. Он отметил, что если это является действиями определенных представителей администраций вузов, то с этим необходимо разбираться.