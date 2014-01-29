Форма поиска по сайту

29 января 2014, 11:46

Общество

В Москве появится академия Следственного комитета

Глава СКР Александр Бастрыкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России подписало распоряжение о создании в Москве Академии Следственного комитета.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте правительства, образовательное учреждение появится на базе института повышения квалификации СКР.

"Главной задачей академии является подготовка кадров для Следственного комитета, обладающих знаниями и навыками в сфере уголовного судопроизводства с учетом специфики и особенностей его деятельности, в частности для назначения на должности следователей, а также дополнительное профессиональное образование его сотрудников", - уточняется в документе.

По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить потребность Следственного комитета в квалифицированных кадрах.

