Минобрнауки рекомендовало вузам не поднимать цены на обучение

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Министерство образования подготовило и направило в ведущие вузы письмо с рекомендацией не повышать стоимость обучения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В случае, если будет выявлено необоснованное завышение стоимости платного обучения, Минобрнауки России передаст всю информацию в Рособрнадзор для проведения дальнейшей проверки. Что касается повышения цен за обучение для первокурсников, то здесь формирование стоимости одного платного места привязано к нормативам выделяемых средств на 1 бюджетного студента, в то время как никаких изменений в нормативах не произошло", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что по закону образовательное учреждение не может изменять стоимость уже заключенного договора со студентом на протяжении всего периода обучения за исключением учета изменения уровня инфляции.

"Министр образования Дмитрий Ливанов поручил направить аналогичные письма главам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для осуществления надлежащего контроля за ценами на обучение в детских садах, школах", - добавили в пресс-службе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов рассказал M24.ru, что российские вузы незаконно подняли цены на обучение. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

Кроме того, председатель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин заявил, что рост цен в вузах является необоснованным.

"Инфляция на сегодняшний день выросла не так значительно, чтобы вузы поднимали стоимость обучения платных образовательных услуг. Цены на ЖКХ, продуктовую корзину не сильно выросли, а те зарплаты, которые получают представители ректорского сообщества, на мой взгляд, давно зашкаливают", - сказал Панин.

По его словам, повышать стоимость обучения в вузах в период экономического кризиса, в то время, когда страна нуждается в социальной стабильности, недопустимо. Он отметил, что если это является действиями определенных представителей администраций вузов, то с этим необходимо разбираться.