В России введены новые правила приема в вузы

Фото: ИТАР-ТАСС

В России утверждены новые правила приема абитуриентов в вузы до 2015 года включительно. Соответствующий приказ опубликован в "Российской газете".

Согласно документу, в вузах с этого года вводится квота для льготных категорий граждан, к которым относятся дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей. "Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно организацией высшего образования в размере не менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр", - отмечается в тексте приказа.

Причем среди льготников будет проводиться особый конкурс, как и для поступающих на целевые места.

Кроме того, теперь победителям и призерам олимпиад для зачисления необходимо набрать на профильных ЕГЭ не менее 65 баллов. Право на прием без вступительных испытаний сохраняется лишь за победителями крупных спортивных и творческих соревнований.

Такие студенты могут быть зачислены в вузы на специальности, которые соответствуют профилям олимпиады, или получить 100 баллов. Чем выше уровень олимпиады - тем значительнее льгота. Какую именно льготу дать олимпиадникам, определяет учебное заведение.

Определиться, какие именно льготы будут предоставлены абитуриентам вузы должны до 1 июня. Помимо того, они должны указать точное количество мест для приема, адреса для отправки документов, правила рассмотрения апелляции и дать образец договора об оказании платных услуг.

Также вузам разрешается проводить дополнительные вступительные испытания. Они могут быть профессиональными, творческими или проходить в виде собеседования. Как и ранее, Московский государственный университет имени М. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные профильные экзамены.

Отметим, что в первую очередь будут зачислять поступающих вне конкурса и тех абитуриентов, которые набрали наивысшие баллы.

Первый этап зачисления начнется 28 июля, когда на сайтах вузов вывесят полный список поступающих. Все олимпиадники и льготники должны водать оригиналы документов в вузы до 30 июля, а все остальные зачисленные определяются до 5 августа, когда выходит приказ о зачислении. Если в вузе остаются свободные места, то начинается второй этап зачисления. В исключительных случаях вузу разрешается и третья волна набора. Причем зачисление должно завершиться не позднее чем за 10 дней до начала учебного года.

Ранее замминистра образования и науки Вениамин Кагановчто сообщил, что списки вступительных экзаменов в вузы изменятся только через год. Причиной волнения выпускников послужил приказ ведомства, который позволяет вузам менять перечень ЕГЭ в сторону увеличения. Так, у учебных учреждений сохраняется обязательный экзамен по русскому и профильный ЕГЭ, а дополнительные экзамены вуз может выбирать самостоятельно. Среди них - иностранный язык, география или история.

Некоторые российские вузы сразу поменяли набор вступительных испытаний. Списки экзаменов были опубликованы 15 февраля на сайтах учебных заведений, в частности, МГИМО и Высшей школы экономики.

Для внесения ясности в этом году срок публикации перечня вступительных экзаменов продлен до 28 февраля.