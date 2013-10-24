Ректоры предложили увеличить число военных кафедр в российских вузах

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский союз ректоров (РСР) предлагает значительно кардинально увеличить число военных кафедр в высших учебных заведениях, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По словам генерального секретаря РСР Ольги Кашириной, сейчас как минимум 62 вуза из 19 регионов России хотели бы открыть у себя военные кафедры, однако не позволяет существующее законодательство.

В советское время, по состоянию на 1990 год, военная подготовка велась в 86% вузов. Позже их количество было сильно сокращено - с 229 до 72. Тогдашний глава Минобороны Сергей Иванов назвал большинство кафедр неэффективными. В настоящее время военные кафедры работают только в 12% российских вузов, причем почти половина вузов с кафедрами расположены в Центральном федеральном округе.

РСР предлагает поменять систему военной подготовки в вузах в соответствии с разделением на бакалавриат и магистратуру. Так, по мнению ректоров, бакалавры, изъявившие желание учиться на военной кафедре, должны проходить двухлетний курс подготовки, после чего получить звание сержанта запаса и возможность быть призванными в армию в качестве специалистов. Если студент продолжит обучение в магистратуре, он пройдет еще год военной подготовки и станет офицером запаса.

Инициативу РСР поддержал военно-промышленный комплекс, которому нужны кадры для обслуживания дорогостоящей техники. Вместе с тем в Минобороны не видят необходимости в увеличении числа военных кафедр - оборонное ведомство планирует формировать из студентов и выпускников вузов научные роты. Сейчас в Вооруженных силах уже существуют две роты по 35 человек. Во время службы все они занимаются научно-исследовательской работой.