Финальный список неэффективных вузов сокращен до 30

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава министерства образования и науки России Дмитрий Ливанов направил в правительство программу реорганизации неэффективных вузов.

В финальном черном списке министерства оказались 30 учебных учреждений, которые будут реорганизованы и присоединены к другим вузам. К ним относятся несколько московских вузов – Агроинженерный госуниверситет имени В.П. Горячкина, Госуниверситет природообустройства, Вечерний металлургический госинститут, Московский государственный открытый университет, РГТЭУ и петербургские вузы — Государственная полярная академия, Инженерно-экономический госуниверситет, Государственная академия ветеринарной медицины и Государственный университет сервиса и экономики.

Еще 70 вузов, согласно программе реорганизации, нуждаются в оптимизации учебной и экономической деятельности. Эти учебные заведения должны представить программы развития, которые после согласования с местными органами власти, передадут на согласование в Минобрнауки.

По сравнению с первой версией из черного списка исключили вузы, не попадающие под общие критерии, в том числе вузы творческих направлений — МАРХИ, Литературный институт имени Горького, МАМИ, Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова, Госуниверситет кино и телевидения и Госакадемию театрального искусства.

Кроме того, из списков исключили учреждения, подведомственные Генпрокуратуре, МВД, МЧС, Минюсту, ФСИН, и ФТС. Также в перечне отдельно не упоминаются филиалы вузов, пишет газета "Известия".

Реорганизовать 30 неэффективных вузов планируется до конца 2014 года.

Напомним, по данным первого черного списка Министерства образования, неэффективными были признаны 136 вузов и 450 филиалов. В списке оказались, в том числе 20 московских вузов и 2 филиала, а также один институт и 26 филиалов в Подмосковье. Неэффективными были признаны Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский архитектурный институт (МАРХИ), Государственный университет управления (ГУУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и многие другие известные вузы.

