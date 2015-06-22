Систему международного рейтинга вузов планируют создать в России

МГУ планирует принять на первый курс более 20 тысяч человек

В России могут создать Международную систему рейтингования университетов. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает телеканал "Москва 24".

По его словам, ведущую роль в составлении рейтинга должны играть информационные агентства.

Ранее M24.ru сообщало, что в России появится первый рэнкинг вузов, который будет составлен на основе отзывов студентов. Это будет база данных, которые можно будет отсортировать по разным критериям, например, в зависимости от города, стоимости обучения и прочего.

Отметим, 29 апреля был обнародован рейтинг лучших университетов мира по специальностям QS World University Rankings by Subject. МГУ занял в нем 35-е место по специальности "Лингвистика", 36-е место по специальности "Физика и астрономия" (чем улучшил результат прошлого года на 13 позиций), 42-е место по специальности "Математика" (улучшил результат на 7 позиций), а также 48-е место по специальности "Современные языки". При этом Санкт-Петербургский государственный университет впервые вошел в рейтинг, сразу попав в группу 71–80.

Добавим, Рособрнадзор, министерство образования и Пенсионный фонд России разработали систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.

Предполагается, что система мониторинга позволит оценить качество работы вузов: трудоустройство выпускников является одним из важнейших критериев оценки. В итоге, анализ поможет более грамотно распределить бюджетные места по специальностям.