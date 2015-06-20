В 2015 году сократится число бюджетных мест для гуманитариев в вузах

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Число бюджетных мест на технические специальности в российских вузах в 2015 году будет на 20% больше, тогда как на гуманитарные специальности – сократится, сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

"В этом году на 20% увеличено количество бюджетных мест на техническо-инженерное направление подготовки, соответственно, уменьшение на гуманитарное направление то, что связано с экономикой, менеджментом, отчасти юриспруденцией и так далее", – рассказал глава Минобрнауки в эфире канала РБК.

Он отметил, что расширение бюджетных мест на технических специальностях проходит ежегодно, поскольку вузы ориентированы на то, чтобы выпускать наиболее востребованных на рынке специалистов.

Ливанов также сообщил, что подобная стратегия будет вестись и дальше.

"Важно, конечно, не только количество людей, которые поступают на те или иные техническо-инженерные программы, но и уровень подготовки, мотивация выпускников вузов работать именно по тем направлениям, по которым они учились", – подытожил Ливанов.

На днях Минобрнауки сообщало, что по данным пенсионного фонда, экономист, юрист и специалист в области IT-технологий стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране. Согласно исследованию ведомства, уже в начале карьеры молодые экономисты, юристы и IT-шники могут претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.