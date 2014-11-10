Будущих педагогов протестируют на виртуальных школьниках

Фото: m24.ru/ Михаил Колобаев

Для студентов Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ) разработают компьютерный симулятор преподавателя математики для первоклашек, сообщили M24.ru в пресс-службе вуза. Это будет компьютерная игра, в которой будущие учителя попадут в условия, приближенные к реальной школе. Педагогические и психологические навыки студенты будут отрабатывать на виртуальных учениках. В "игре в школу" предусмотрены как "отличники", так и "двоечники", которые опаздывают, пропускают занятия и не хотят учиться. На создание симулятора потратят порядка 7,5 млн рублей. Другие педагогические вузы также рассматривают возможность тестирования студентов на виртуальных школьниках.

Как пояснили M24.ru в МППГУ, студенты получат компьютерную игру в начале 2015 года. Будущие педагоги во время игровых занятий будут делиться на команды и смогут примерить на себя роль как учителя, так и ученика. В основе системы будет заложена образовательная программа по математике для первого класса. Игроки смогут составлять планы уроков, "вести занятия". Разработчики создадут два типа учеников: "отличники", на которых студенты будут практиковать педагогические знания, а также "двоечники и хулиганы" для отработки психологических навыков. Для "двоечников" в игре будут смоделированы опоздания, пропуск занятий, низкая успеваемость. Виртуальному учителю, так же как и реальному, придется в таких случаях применять воспитательные меры и наблюдать за реакцией класса. За правильные решения он будет получать "очки", за неправильные - их будут отбирать. Несмотря на то, что обучение компьютерное, игровые ситуации будут потом разбираться с педагогом-наставником на специальных тренировках-рефлексиях. Встречи будут проходить в рамках дискуссии, где студенты будут объяснять, почему они выбрали то или иное решение проблемы.

В МППГУ отметили, что в компьютерной игре студент столкнется "с условиями, вынуждающими его анализировать педагогическую ситуацию и принимать решения в сжатое время, реагировать на разнообразные ситуации, возникающие в классе, а также работать в команде". На разработку симулятора будет потрачено до 7,5 млн рублей. "Играть в школу" сможет от двух-трех до 20 студентов.

Другие вузы также рассматривают идею закупить симуляторы для студентов. Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко сказал M24.ru, что обучение в форме компьютерной игры наверняка будет эффективно и интересно студентам. "Рассмотрим возможность и в нашем вузе устраивать подобные занятия, запустить студентов в виртуальную среду", - отметил Реморенко.

Как пояснил M24.ru руководитель робототехнического центра фонда "Сколково" Альберт Ефимов, в симуляторы обычно закладываются принципы игровых сценариев – для каждой ситуации разрабатывается несколько вариантов действий героев. "Решение любой проблемы в игре может быть как свободным, так и разработанным с вариантами ответов. Тем, кто выбирает правильный вариант, начисляются баллы, согласно педагогическим стандартам. На самом деле, все типовые ситуации в школе можно оцифровать и перенести в игру", - рассказал Ефимов.

Зампредседателя Российского студенческого союза Алексей Крамухин заметил, что студенты любят все новое и высокотехнологичное, поэтому посещать занятия в виде компьютерной игры будут с удовольствием. Он также подчеркнул, что такая программа подойдет для студентов дистанционного обучения. "Сейчас многие получают высшее образование удаленно, поэтому такие занятия будут доступны им за счет своей интерактивности", - сказал эксперт.

Сотрудник института психологии РАН Ольга Маховская, тем временем, скептически отнеслась к проекту виртуального класса. По ее словам, будущие педагоги должны получать знания только на практике. "Общение с детьми должно происходить в реальном времени, потому что никакая игра не может полностью смоделировать поведение ребенка. Не стоит переходить на бесконтактное и ролевое обучение педагогов, потому что в симуляторах нет реальной обратной связи", - пояснила психолог.

Отметим, что виртуальная реальность все прочнее входит в процесс обучения не только студентов, но и школьников. Так, власти Москвы намерены внедрить в школы систему электронного обучения. Предполагается, что программа позволит проводить уроки, делать домашние задания, выполнять контрольные и даже работать в группе в режиме онлайн. Пилотный запуск электронной образовательной платформы намечен на следующий год.

Майя Соерова