Молодые мамы смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз

Фото: ИТАР-ТАСС

Со следующего года молодые мамы смогут бесплатно посещать специальные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Соответствующее постановление приняло российское правительство.

Обучение на таких курсах будет бесплатным, но посещать их можно только один раз. При этом мамы должны быть не старше 23 лет. После окончания курсов девушки будут сдавать ЕГЭ и поступать в вузы, пишет "Российская газета".

Программа пока носит статус экспериментальной, она рассчитана на два года. Учебный год для "мамочек" будет начинаться с 1 октября, а занятия будут проходить в очной, вечерней и заочной форме. Кроме того, предусмотрен вариант дистанционного обучения. Тем же, кто выберет очные курсы, будет выплачиваться стипендия.

Таким образом, планируется улучшить демографическую ситуацию и подготовить молодых мам к обучению по программам бакалавриата или специалитета, следует из постановления правительства.