Суд лишил лицензии столичный Институт индустрии моды

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Арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию столичного Института индустрии моды по иску Рособрнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

В Рособрнадзоре рассказали, что негосударственный вуз не исполнял предписаний об устранении нарушений закона об образовании и лицензионных требований, выявленных в результате проверки.

"Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба", - отмечается в сообщении. Ранее действие лицензии "Института индустрии моды" на осуществление образовательной деятельности было приостановлено Рособрнадзором.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что если у студентов этого вуза возникнут спорные вопросы при переводе в другие образовательные учреждения, им следует обратиться на "горячую линию" Минобрнауки РФ по телефону: 8-800-333-91-94.

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Институт индустрии моды" была создана в 1998 году. Учреждение работает по адресу 1-я улица Текстильщиков, дом 12/9.

На сайте вуза сказано, что он является членом Ассоциации негосударственных вузов РФ и учебно-методических объединений по всем специальностям.

Напомним, после проведенной в мае проверки московских частных вузов Рособрнадзор запретил прием студентов в 10 учебных заведений.

Запрет распространяется на "Останкинский институт телевидения и радиовещания", "Московскую Высшую Школу Экономики – финансовый институт", "Институт менеджмента экономики и инновации", "Институт психологии и педагогики" и ряд других.

В Рособрнадзор отметили, что в вузах нет специально оборудованных кабинетов, не организовано питание студентов, а обучение шло с нарушениями охраны здоровья.

"Данная превентивная мера не ограничивает образовательную деятельность, вузы продолжают вести образовательный процесс", – пояснили в Рособрнадзоре.

Напомним, в 2014 году был подписан закон, согласно которому Рособрнадзор получил полномочие приостанавливать или отзывать лицензии у вузов, если в рамках контрольно-надзорной деятельности в них были выявлены нарушения, несоответствия государственным стандартам.