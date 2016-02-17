Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Тигр Амур и козел Тимур встретились после расставания, сообщает сайт "Комсомольской правды". Встреча Амура и Тимура была теплой.

26 января произошел первый инцидент в дружбе тигра и козла. Тогда Амур сбросил Тимура со склона, в результате чего козел был серьезно травмирован.

По словам директора приморского сафари-парка Дмитрия Мезенцева, козла лечили антибиотиками. Его здоровье хорошее, он поправляется. Однако для лучшего самочувствия его поселили ближе к тигру, общение с которым позволит козлу выздороветь быстрее.

Тимур переехал в новый вольер, где он сможет через ограду в любое время суток видеть своего друга тигра Амура.

Напомним, изначально Тимур и сам должен был стать обедом Амура – тогда еще безымянного козла отправили тигру в качестве добычи. Но животные повели себя нетипично – тигр не стал нападать, а козел не испугался. Став друзьями, тигр и козел все время проводят вместе – бок о бок прогуливаются по территории парка, вместе едят и спят.

Не так давно Амур даже уступил Тимуру свою спальню. Во время сильного снегопада тигр оставался ночевать под открытым небом, а козел ложился в его закрытом месте ночлега.

Дружба тигра и козла, начавшаяся в ноябре 2015 года, до сих пор является одной из самых обсуждаемых историй в российском сегменте интернета.