Вингардиум левиоса: на книжной ночи Гарри Поттера маглов научат волшебству

Книжная ночь Гарри Поттера

Урок зельеварения и выбор магического факультета

Дата: 2 февраля, 19:00

Место: Библиотека имени А.А. Дельвига, Аптекарский пер., д. 8/2

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Ради чего идти: вместе с детьми отправиться в мир волшебства, пройти распределение на магические факультеты, посетить уроки зельеварения, трансфигурации, защиты от темных искусств. Организаторы предупреждают: не забудьте свои волшебные палочки! А вот метлы и прочие средства передвижения придется оставить у входа.

Что еще: "Книжная ночь Гарри Поттера" – ежегодная всемирная акция. Мероприятие проводится по инициативе британского издательства Bloomsbury, которое выпустило в свет все книги Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Впервые акцию провели в 2015 году. Тогда ее темой стала первая книга поттерианы – "Гарри Поттер и философский камень". В этом году книжная ночь посвящена профессорам Хогвартса.

