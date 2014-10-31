Сегодня в СМИ: "Плавающий" скоростной режим и годовщина реформы РАН

Фото: m24.ru

Родители смогут дольше ухаживать за тяжелобольными детьми

В Госдуму внесен законопроект, который дает право родителям брать оплачиваемый больничный по уходу за тяжелобольными детьми до их совершеннолетия, сообщает "Российская газета".

Сейчас это тоже возможно, но есть много ограничений. Максимальную защиту имеют семьи, где ребенок с ВИЧ-инфекцией или онкологией. Однако установлен порог - оплачивается максимум 120 календарных дней за один год.

Скоростной режим будет меняться в зависимости от погоды

Дорожные знаки уходят в прошлое. На российских дорогах могут ввести "плавающий" скоростной режим, который будет зависеть от погодных условий, пишет "Российская газета".

Практически все федеральные трассы скоро оборудуют специальными электронными табло, где и можно будет узнать о максимальной скорости.

Профессия врача должна быть престижной, дефицитной и высокооплачиваемой

Московская служба здоровья всегда считалась эталоном российского здравоохранения. Многие россияне стремятся попасть на лечение к московским медикам. А вот теперь сами московские медики ставят острые вопросы о возможном сокращении количества медицинских работников.

В интервью "Российской газете" заместитель мэра Москвы Леонид Печатников рассказал о том, что врачебное место в Москве должно быть престижно, дефицитно и высокооплачиваемо.

РАН отметила годовщину реформы

В Совете федерации руководители Минобрнауки, Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций обсудили с учеными итоги первого года реформы РАН. Участники встречи согласились, что переходный период прошел достаточно спокойно, но при этом "проблем остается больше, чем достижений", сообщает "Коммерсантъ".

Академики жалуются на возросшую бюрократию, снижение финансирования и проблемы с разграничением полномочий между РАН и ФАНО.

Полковника МЧС задержали с поличным по подозрению во взяточничестве

В Ленинградской области по подозрению в получении взятки задержали заместителя начальника регионального управления МЧС России, пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, полковник внутренней службы Владимир Чумаков пытался получить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за содействие коммерческой структуре в получении свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.

Власти будут выдавать малому бизнесу освобождение от проверок ФАС

Предложения Минэкономики об установлении иммунитетов для малого бизнеса могут быть рассмотрены правительством на следующей неделе, сообщает "Коммерсантъ".

В закон "О защите конкуренции" могут быть внесены поправки, освобождающие от антимонопольного контроля компании с оборотом до 400 миллионов рублей.

Горожанам мешают работать соцсети, перекуры и пробки

По данным Росстата, средний москвич, проводя на работе больше 8 часов, реально занят всего 5,5 часа, пишет "Вечерняя Москва".

На что мы тратим остальное время? Эксперты считают: в основном на развлечения — например, соцсети.