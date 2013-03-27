Лучшего кардиолога страны выберут сами пациенты

Фото: cardio-award.ru

В России стартует премия общественного признания в области кардиологии "Сердечный доктор". Ее основная задача - возродить высокий статус и повысить престиж профессии врача кардиолога.

Экспертный совет премии состоит из профессиональных врачей во главе с главе с выдающимся академиком, председателем Томского Научного Центра СО РАМН Ростиславом Сергеевичем Карповым. Однако оценивать номинантов будут и сами пациенты.

По мнению организаторов, зачастую отношение врача к пациенту способствует излечению больше, чем лекарственная терапия. Особенно это касается кардиозаболеваний, когда любое волнение сказывается негативно. Общественная награда должна учесть личное отношение врача, способность организовать пространство для пациента, умение отстаивать права своих "подопечных" и многое другое.

Подать заявку на участие могут любые организации или самостоятельные доктора. Сделать это можно на сайте cardio-award.ru и по телефону: +7 (499) 130-08-05

Финал премии общественного признания "Сердечный доктор" пройдет в сентябре 2013 года после Национального конгресса кардиологов.