Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2013, 10:12

Общество

В Подмосковье обнаружили врачей-нелегалов

В медицинских центрах Подмосковья работали врачи-гастарбайтеры

Сотрудники ФМС проверили несколько медицинских центров в Люберецком районе Подмосковья. Оказалось, что многие терапевты и стоматологи - это граждане других государств, приехавшие в Россию на заработки. Разрешений на работу в сфере здравоохранения у них не было.

Врачами-нелегалами проверки не ограничились - такую же картину сотрудники ФМС обнаружили в парикмахерских. В кафе поварами работали приезжие без документов, но с санитарными книжками. Инспекторам задержанные заявили, что приехали недавно и уже занимаются оформлением необходимых бумаг.

По словам одного из мигрантов, трудившегося в медицинском центре, он подал документы на разрешение на работу, но по неизвестным причинам сделать его не смогли.

"За два дня рейдов сотрудники полиции проверили более 600 иностранцев, - сообщила пресс-секретарь отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Подмосковью Яна Трегубова. - Более 200 доставлены в территориальные отделы полиции без документов".

Всех нелегалов ждет депортация на родину, а сотрудники полиции устанавливают работодателей, которые устраивают иностранцев на работу без необходимых документов.

Рейд по местам, где могут находиться нелегальные мигранты, продолжится до середины июля.

врачи мигранты нелегалы чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика