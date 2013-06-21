В Подмосковье обнаружили врачей-нелегалов

Сотрудники ФМС проверили несколько медицинских центров в Люберецком районе Подмосковья. Оказалось, что многие терапевты и стоматологи - это граждане других государств, приехавшие в Россию на заработки. Разрешений на работу в сфере здравоохранения у них не было.
Врачами-нелегалами проверки не ограничились - такую же картину сотрудники ФМС обнаружили в парикмахерских. В кафе поварами работали приезжие без документов, но с санитарными книжками. Инспекторам задержанные заявили, что приехали недавно и уже занимаются оформлением необходимых бумаг.
По словам одного из мигрантов, трудившегося в медицинском центре, он подал документы на разрешение на работу, но по неизвестным причинам сделать его не смогли.
"За два дня рейдов сотрудники полиции проверили более 600 иностранцев, - сообщила пресс-секретарь отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Подмосковью Яна Трегубова. - Более 200 доставлены в территориальные отделы полиции без документов".
Всех нелегалов ждет депортация на родину, а сотрудники полиции устанавливают работодателей, которые устраивают иностранцев на работу без необходимых документов.
Рейд по местам, где могут находиться нелегальные мигранты, продолжится до середины июля.