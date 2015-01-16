Более 1,2 тыс. сокращенных медработников получили компенсации

Фото: M24.ru

Более 1,2 тысячи медработников, которые попали под сокращение в ходе реформы городской системы здравоохранения, уже получили компенсации от столичного правительства, сообщил Агентству "Москва" координатор Центра "Содействие" Константин Саранов.

"По данным на 15 января выплаты получили уже 1 тысяча 218 человек. 54% из них - врачи, 38% - средний медицинский персонал и оставшиеся 8% - младший персонал", - сказал Саранов.

Он напомнил, что каждый медработник, получая от руководителя и администрации уведомления о предстоящем увольнении в связи с новым штатным расписанием, получает право на материальные выплаты в размере 200, 300 или 500 тысяч рублей. Первые компенсации начали выплачивать в декабре 2014 года.

По словам пресс-секретаря столичного департамента социальной защиты Анны Шаповаловой, общая сумма компенсаций медработникам на сегодняшний день превышает 409 миллионов рублей.

Напомним, столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).

Социальную поддержку сокращенные медики получат в следующих размерах:

врачи - 500 тысяч рублей;

средний медперсонал (фельдшер, медсестра/медбрат, дантист, акушер, помощник эпидемиолога) - 300 тысяч рублей;

младший медперсонал (младшая медсестра/медбрат, медрегистратор, санитар, сиделка, няня) - 200 тысяч рублей.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

В ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он находится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.