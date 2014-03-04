Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2014, 20:10

Общество

Врачи получили выговор после самоубийства контр-адмирала Апанасенко

Врачам поликлиники объявили выговор после самоубийства контр-адмирала

Департамент здравоохранения Москвы объявил выговор терапевту, завотделением и главврачу столичной поликлиники в связи с самоубийством контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, сообщает телеканал "Москва 24".

После проверки Минздрава выяснилось, что врачи ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности.

Напомним, 6 февраля контр-адмирал Вячеслава Апанасенко был госпитализирован в Первую Градскую больницу после попытки суицида, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что офицер выстрелил себе в голову из пистолета ПСМ. Позже Апанасенко скончался.

Ссылки по теме


По словам дочери Апанасенко - Екатерины Локшиной, в день самоубийства ее отца родные не смогли собрать необходимые подписи для получения морфина, который был прописан больному. Вячеслав Апанасенко страдал от рака поджелудочной железы.

После смерти контр-адмирала Апанасенко в Госдуму был внесен законопроект сильно упрощающий получение обезболивающих для онкологических больных. Законопроект продлевает срок действия рецепта на наркосодержащие обезболивающие препараты с нынешних пяти до тридцати дней. Также предлагается ликвидировать серьезные препятствия, затрудняющие получение сильнодействующих обезболивающих.

врачи выговоры контр-адмирал Апанасенко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика