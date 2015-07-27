В центрах госуслуг установили волонтерские ящики портала "Наш город"

Фото: пресс-служба центров госуслуг Москвы
В 38 центрах госуслуг Москвы установили волонтерские ящики портала "Наш город". Оставить свое сообщение там может любой желающий, для этого достаточно опустить письмо в ящик, сообщает пресс-служба центров госуслуг столицы.
Бланки для посетителей располагаются рядом с таким ящиком. Чтобы проблема была оперативно рассмотрена, необходимо описать суть проблемы, указать адрес и оставить свои контактные данные.
В бланках указаны восемь проблемных тем, по которым можно оставить жалобу. Это: неубранные дворы, ямы на дорогах, несанкционированные объявления, надписи на фасадах домов и другие вещи, на которые жители жалуются чаще всего. В дальнейшем перечень планируется расширить.
Все обращения будут проверяться волонтерами. Добровольцы будут выезжать по указанному в обращении адресу, фотографировать имеющее место быть нарушение и отправлять жалобу на портал "Наш город". На решение проблемы отводится восемь рабочих дней.
Портал "Наш город" был открыт осенью 2011 году. Год назад на портале были зарегистрированы 286 тысяч пользователей. Таким образом, за прошедший год их число увеличилось в 2 раза. За этот же период количество сообщений, ежедневно поступающих на портал, выросло в 2,4 раза – с 1,1 тысячи до 2,6 тысячи.
В настоящее время для комментариев и жалоб пользователей на портале открыто 170 "проблемных" тем. Среди новых – некачественное содержание малых архитектурных форм во дворах, некачественное содержание/техническая неисправность общественных туалетов, длительное ожидание приема (более 15 минут) в Центрах предоставления госуслуг.
В среднем за неделю через "Наш город" решается 8,6 тысячи проблем.