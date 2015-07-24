Портал "Наш город" привлек волонтеров к решению столичных проблем

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

На портале "Наш город" открылось волонтерское движение, сообщает газета "Нагатинский затон". Теперь добровольцы будут помогать москвичам решать городские проблемы.

В столичных центрах госуслуг появились специальные зеленые ящики, в которые нужно будет бросить заполненный бланк с описанием проблемы. Волонтер портала лично просмотрит все сообщения, отправит их на портал и проконтролирует своевременность и качество проведенных работ.

Результаты можно будет узнать либо на портале, либо с получением соответствующей информации на свою электронную почту или телефон. Этот проект начнет работу уже в этом месяце.

Как отправить заявку на портал "Наш город"

Портал "Наш город" был открыт осенью 2011 году. Год назад на портале были зарегистрированы 286 тысяч пользователей. Таким образом, за прошедший год их число увеличилось в 2 раза. За этот же период количество сообщений, ежедневно поступающих на портал, выросло в 2,4 раза – с 1,1 тысячи до 2,6 тысячи.

В настоящее время для комментариев и жалоб пользователей на портале открыто 170 "проблемных" тем. Среди новых - некачественное содержание малых архитектурных форм во дворах, некачественное содержание/техническая неисправность общественных туалетов, длительное ожидание приема (более 15 минут) в Центрах предоставления госуслуг.

В мае на портале "Наш город" появилась возможность жаловаться на ненадлежащее качество и нарушение сроков проведения работ в рамках программы "Моя улица". Кроме того, с 1 апреля по 31 октября действует "летний" классификатор проблемных тем. В частности, только за май поступило 90 сообщений о проблемах с покосом травы на газонах.