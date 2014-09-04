Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

04 сентября 2014, 15:31

День доверия пройдет на ВДНХ 6 и 7 сентября

волонтеры проекты ВДНХ праздники фестивали и праздники общественные движения День Доверия

Фото: m24.ru

Семейный праздник День Доверия пройдет в Южном Розарии ВДНХ 6 и 7 сентября. Он соберет на одной площадке представителей самых значимых общественных движений и проектов.

Посетители события из первых рук узнают о том, какие социальные движения существуют в столице. На площадке выставочного центра можно будет познакомиться с деятельностью доноров и волонтеров, различных детских организаций, службы "Город Доверия", геоинформационного портала "Наш Город Москва".

Ссылки по теме

В Южном Розарии соберутся не только участники масштабных и социально значимых движений - здесь найдется место и для общественных проектов более мелкого масштаба. Например, горожане смогут открыть для себя car-pool - онлайн-поиск попутчиков, позволяющий сэкономить на проезде и уменьшить количество автомобилей на городских улицах. Появятся на празднике и участники проектов буккроссинга.

Праздничную площадку разделят на несколько территорий. В зоне отдыха можно будет расположиться на мягких пуфах и послушать истории о добрых поступках, рассказанные звездами теле- и радиоэфиров. Если у гостей найдется, что самим поведать о человеческой доброте, они смогут записать истории о своих или чужих благородных поступках в оборудованной тут же студии.

В зоне мастер-классов расскажут, как стать волонтером, предложат пройти бесплатную консультацию психологов, посетить уроки фотоискусства, ораторского мастерства, танцев. Здесь установят интерактивный радио-шар, в котором каждый сможет порассуждать, что значат для него понятия "Добро" и "Доверие".

Лекции в День Доверия проведут психологи Московской службы психологической помощи населению. 6 и 7 сентября в 12.00 пройдет занятие "Взрослые и подростки: парадоксы общения". Темой лекции, которая состоится в субботу в 12.45, станет "Влияние родителей на возникновение нарушений в поведении у детей". В воскресенье в то же время слушателям расскажут об "Адаптации ребенка к школе".

Интерактивные площадки для детей представит Московский Дом общественных организаций. Ребят познакомят с феноменом аэродизайна - они будут вместе с профессионалами делать животных, цветы и игрушки из воздушных шариков. Кроме того, в детской зоне будут работать мастера аквагрима.

На Детском Дне города откроется и творческая мастерская, в которой ребят научат изготавливать самодельные открытки. Шедевры, созданные под руководством дизайнеров, можно будет подарить родным и близким, поздравив их с Днем рождения Москвы.

В День Доверия на ВДНХ также пройдет осенняя "Сушка" Академии Фотографии - ее проведут при поддержке телеканала "Москва Доверие" и сетевого издания M24.ru.

"Сушка" предоставляет каждому горожанину возможность принести на площадку свои фотоработы, а затем повесить их на специальные веревки, прикрепив бельевыми прищепками. В обмен на свои снимки можно забрать понравившиеся кадры других участников акции.

Приветствуются подписанные фотографии – например, такие, на которых автор оставил необычное послание, передал кому-нибудь привет или сообщил собственные координаты.

"Сушка" была придумана творческой командой Академии Фотографии. Сегодня ее участники – 150 городов по всему миру, в том числе Мадрид, Прага, Лондон, Киев, Минск, Сидней, Сан-Франциско и другие.


Темой осенней "Сушки" станет "Галерея Доверия". В рамках события пройдут мастер-классы сотрудников Академии Фотографии на открытом воздухе и интерактивная викторина "Фотошанс".

Устроят в День Доверия на ВДНХ и интерактивные игры. Их будет три: "Лабиринт Доверия", "Мосты Доверия" и "Одеяло Добра". Участникам предстоит выполнять задания, работать в команде и преодолевать трудности. Игроки узнают, что такое доверие и от чего оно зависит.

Праздник пройдет в Южном Розарии ВДНЗ 6 и 7 сентября с 12.00 до 20.00.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать