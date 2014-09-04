День доверия пройдет на ВДНХ 6 и 7 сентября

Фото: m24.ru

Семейный праздник День Доверия пройдет в Южном Розарии ВДНХ 6 и 7 сентября. Он соберет на одной площадке представителей самых значимых общественных движений и проектов.

Посетители события из первых рук узнают о том, какие социальные движения существуют в столице. На площадке выставочного центра можно будет познакомиться с деятельностью доноров и волонтеров, различных детских организаций, службы "Город Доверия", геоинформационного портала "Наш Город Москва".

В Южном Розарии соберутся не только участники масштабных и социально значимых движений - здесь найдется место и для общественных проектов более мелкого масштаба. Например, горожане смогут открыть для себя car-pool - онлайн-поиск попутчиков, позволяющий сэкономить на проезде и уменьшить количество автомобилей на городских улицах. Появятся на празднике и участники проектов буккроссинга.

Праздничную площадку разделят на несколько территорий. В зоне отдыха можно будет расположиться на мягких пуфах и послушать истории о добрых поступках, рассказанные звездами теле- и радиоэфиров. Если у гостей найдется, что самим поведать о человеческой доброте, они смогут записать истории о своих или чужих благородных поступках в оборудованной тут же студии.

В зоне мастер-классов расскажут, как стать волонтером, предложат пройти бесплатную консультацию психологов, посетить уроки фотоискусства, ораторского мастерства, танцев. Здесь установят интерактивный радио-шар, в котором каждый сможет порассуждать, что значат для него понятия "Добро" и "Доверие".

Лекции в День Доверия проведут психологи Московской службы психологической помощи населению. 6 и 7 сентября в 12.00 пройдет занятие "Взрослые и подростки: парадоксы общения". Темой лекции, которая состоится в субботу в 12.45, станет "Влияние родителей на возникновение нарушений в поведении у детей". В воскресенье в то же время слушателям расскажут об "Адаптации ребенка к школе".

Интерактивные площадки для детей представит Московский Дом общественных организаций. Ребят познакомят с феноменом аэродизайна - они будут вместе с профессионалами делать животных, цветы и игрушки из воздушных шариков. Кроме того, в детской зоне будут работать мастера аквагрима.

На Детском Дне города откроется и творческая мастерская, в которой ребят научат изготавливать самодельные открытки. Шедевры, созданные под руководством дизайнеров, можно будет подарить родным и близким, поздравив их с Днем рождения Москвы.

В День Доверия на ВДНХ также пройдет осенняя "Сушка" Академии Фотографии - ее проведут при поддержке телеканала "Москва Доверие" и сетевого издания M24.ru.

" Сушка " предоставляет каждому горожанину возможность принести на площадку свои фотоработы, а затем повесить их на специальные веревки, прикрепив бельевыми прищепками. В обмен на свои снимки можно забрать понравившиеся кадры других участников акции. " предоставляет каждому горожанину возможность принести на площадку свои фотоработы, а затем повесить их на специальные веревки, прикрепив бельевыми прищепками. В обмен на свои снимки можно забрать понравившиеся кадры других участников акции. Приветствуются подписанные фотографии – например, такие, на которых автор оставил необычное послание, передал кому-нибудь привет или сообщил собственные координаты. "Сушка" была придумана творческой командой Академии Фотографии. Сегодня ее участники – 150 городов по всему миру, в том числе Мадрид, Прага, Лондон, Киев, Минск, Сидней, Сан-Франциско и другие.





Темой осенней "Сушки" станет "Галерея Доверия". В рамках события пройдут мастер-классы сотрудников Академии Фотографии на открытом воздухе и интерактивная викторина "Фотошанс".

Устроят в День Доверия на ВДНХ и интерактивные игры. Их будет три: "Лабиринт Доверия", "Мосты Доверия" и "Одеяло Добра". Участникам предстоит выполнять задания, работать в команде и преодолевать трудности. Игроки узнают, что такое доверие и от чего оно зависит.

Праздник пройдет в Южном Розарии ВДНЗ 6 и 7 сентября с 12.00 до 20.00.