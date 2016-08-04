Портал с информацией о проектах и услугах НКО создадут в Москве

Фото: YAY/ТАСС

В Москве создадут портал для общения некоммерческих организаций, власти и москвичей. Об этом стало известно на круглом столе "Публичное обсуждение концепции развития интернет-портала НКО", передает корреспондент m24.ru.

На этом ресурсе будет собрана полезная для москвичей информация о работе, услугах и проектах некоммерческих организаций. Также там будут данные обо всех видах поддержки НКО со стороны государства, бизнеса, крупных фондов и москвичей: конкурсах, грантах, возможности привлечения волонтеров и т.д.

Председатель городского Комитета общественных связей Александра Александрова отметила на круглом столе, что одна из проблем НКО – это кадры. Крупные фонды ищут руководителей по 15-20 лет. По ее словам, для поиска кандидатов на портале будет создан агрегатор вакансий наподобие базы "Яндекса".

Портал будут развивать по адресу: go.mos.ru (go расшифровывается как "гражданское общество").

Александрова также рассказала, что правительство Москвы тратит на поддержку НКО 4 миллиарда рублей в год. При этом финансовые потоки не структурированы между органами власти и самими организациями.

Ранее Александрова заявляла, что в Москве находится самая масштабная сеть НКО в стране, в которую входят 34 тысячи некоммерческих организаций. Десять из них сотрудничают со столичным комитетом общественных связей. В рамках подготовки кадров, сотрудники комитета организовали проект "НКО Лаб", а также услугу "приходи и работай": каждый желающий может забронировать на специализированом сайте уже обустроенное подходящее офисное помещение, чтобы потом приступить к работе в избранном месте.