Спорт за неделю: старт группового этапа ЛЧ и чемпионат мира по волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов и неудачный чемпионат мира по волейболу для сборной России, седьмая победа Льюиса Хэмилтона в сезоне и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Центральным матчем восьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние столичных ЦСКА и "Локомотива". Обе команды к дерби подходили не в лучшем настроении - армейцы потерпели сокрушительное поражение в Лиге чемпионов, а "железнодорожники" остались без главного тренера и на сегодня будущее клуба выглядит весьма туманно.

Болельщики, которые надеялись увидеть искрометный футбол, были разочарованы. Соперники продемонстрировали довольно посредственную игру, мало соответствующую вывеске "столичное дерби". Единственный мяч в поединке был забит на 33-й минуте. Форвард ЦСКА Ахмед Муса получил снаряд в штрафной и сразу же пробил, но попал в одного из защитников "Локомотива". Однако мяч вновь отскочил к нападающему, которому оставалось только поразить пустой угол ворот.

Первый раз вничью сыграл на новом стадионе "Открытие Арена" московский "Спартак". Встреча "красно-белых" с грозненским "Тереком" завершилась со счетом 1:1, при этом подопечные Мурата Якина смогли отыграться лишь в самой концовке игры. В итоге москвичи все дальше от лидера чемпионата - петербургского "Зенита". "Сине-бело-голубые", в свою очередь, одержали восьмую победу подряд со старта первенства и уверенно занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В воскресенье, 21 сентября, в столице прошел "Московский марафон". Забег стартовал 21 сентября в 9 утра на Лужнецкой набережной и завершился в "Лужниках". Участие в нем приняли около 15 тысяч человек. Основная часть маршрута прошла по набережным и бульварам. При этом в рамках марафона состоятся основной забег на дистанцию 42 километра 195 метров, а также на дистанцию 10 километров.

Победу в марафоне одержал кениец Саломон Кибет Барнетуни. Дистанцию в 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 17 минут 20 секунд. В качестве награды бегун получил дорогие часы с бриллиантами. В забеге на 10 километров первыми пришли к финишу Ринас Ахмадеев и Ирина Сергеева.

Приняла участие в забеге и команда телеканала "Москва 24".

Добавим, что первый "Московский марафон" прошел в 2013 году. Тогда дистанцию в 42,2 километра преодолели более 2300 спортсменов.

События в мире

22 сентября в Польше завершился очередной чемпионат мира по волейболу. Победителями первенства стали хозяева турнира - сборная Польши, вернувшие себе титул сильнейших на планете спустя 40 лет. В финале поляки обыграли действующих чемпионов мира бразильцев со счетом 3:1. В последний раз сборная Польши побеждала на мировых первенствах в 1974 году. Бронзу завоевала команда Германии, которая в матче за третье место обыграла французов.

На первом этапе чемпионата мира 24 команды, разбитые на 4 группы, боролись за 16 путевок в следующий групповой раунд. По итогам двух раундов в "Финал шести" пробились сборные Франции, Германии, Ирана, Бразилии, Польши и России.

Фото: ИТАР-ТАСС

Для российской команды борьба за медали завершилась именно на этом этапе. Наши волейболисты установили рекорд для отечественных команд в первых групповых раундах по количеству побед подряд, однако затем сборная России проиграла бразильцам и полякам, и лишь в матче за 5-6 места одолела Иран. При этом для россиян это третий чемпионат мира подряд, на котором они остаются без медалей.

Наставник национальной сборной Андрей Воронков не стал по горячим следам анализировать неудачный результат, отметив только, что команда играла ниже своих возможностей на приеме и блоке - двух элементах, которые раньше были сильными сторонами сборной.

В середине прошлой недели российские футбольные клубы провели первые матчи в групповых раундах еврокубков. Так, петербургский "Зенит" на выезде обыграл португальскую "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов - 2:0. Первый гол в поединке был забит уже на 5-й минуте - отличился бразильский нападающий Халк. А на 18-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления вратаря Мораеша Артура. Спустя четыре минуты полузащитник "Зенита" Аксель Витсель точным ударом головой после подачи углового вновь огорчил лиссабонцев, установив окончательный счет.

Гораздо менее удачно начал Лигу чемпионов столичный ЦСКА. Армейцы потерпели сокрушительное поражение от итальянской "Ромы". Поединок завершился со счетом 5:1, причем четыре мяча побывали в воротах Игоря Акинфеева еще в первом тайме. Кроме того, один из голов отправил в свои ворота защитник "красно-синих" Сергей Игнашевич.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Фото: ИТАР-ТАСС

Стартовал групповой этап в турнире рангом ниже - Лиге Европы. Непростую победу в первом матче одержало московское "Динамо". Столичный клуб на выезде обыграл греческий "Панатинаикос" - 2:1. В свою очередь, "Краснодар" также в гостях не смог одолеть французский "Лилль" - 1:1. Краснодарцы создали большое количество опасных моментов и были близки к тому, чтобы забить больше одного гола, но воспользоваться своими шансами подопечным Олега Кононова не удалось.

В минувшие выходные состоялся очередной, уже 14-й этап Формулы-1 - Гран-при Сингапура. Победителем гонки стал пилот команды "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон. Для Хэмилтона победа стала 7-й в сезоне и 28-й в карьере. Кроме того, победа в гонке позволила ему возглавить личный зачет чемпионата.

Хэмилтон в субботу был также лучшим в квалификации, а незначительные доли секунды ему проиграл партнер по команде Нико Росберг. Правда, в воскресенье немец был вынужден сойти с дистанции и не финишировал.

Второе место в гонке занял Себастьян Феттель из "Ред Булла", переместившись с 4-й стартовой позиции. Третье место оказалось у другого представителя "Ред Булл" - Даниэля Риккьярдо. Что касается россиянина Даниил Квята, то он завершил гонку лишь на 14-м месте.

Что посмотреть на этой неделе

В следующем туре РФПЛ центральным матчем станет противостояние "Зенита" и "Спартака". Для того, чтобы прервать победную серию "Зенита" (в этом сезоне петербуржцы пока очков не теряли), "красно-белым" предстоит выложиться на 110%. Наставник "Спартака" Мурат Якин строит новую команду, у которой пока очень редко получается показывать интересный футбол. При этом "сине-бело-голубые" смотрятся очень уверенно не только в российском чемпионате, но и на европейской арене. Матч на стадионе "Петровский" состоится 27 сентября.

Интерес также представляет игра, которая пройдет на следующий день, 28 сентября. На "Арене Химки" московское "Динамо" примет "Кубань". Обе команды идут в группе лидеров, при этом появление там краснодарцев там можно назвать сюрпризов.

Любопытные поединки пройдут на этой неделе и в Континентальной хоккейной лиге. Так, во вторник в Уфе "Салават Юлаев" примет столичное "Динамо", а ЦСКА на своей площадке сыграет с тольяттинской "Ладой". Кроме того, в четверг в Петербурге СКА "скрестит клюшки" с подмосковным "Атлантом", а в пятницу "Салават" дома встретится с ярославским "Локомотивом".

Даниил Адамов