На Ленинградском вокзале появится зона досмотра пассажиров

На российских вокзалах начнут действовать досмотровые зоны

С 1 апреля на Ленинградском вокзале в тестовом режиме начнут действовать досмотровые зоны для пассажиров. Эксперимент по обеспечению безопасности проводится на 32 вокзалах России, рассказал в эфире "Москва FM" начальник сектора коммуникаций дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Дмитрий Писаренко.

"Речь идет о 32 вокзалах, которые расположены в городах Казань, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург. Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге. А также города юга России", – сказал Писаренко.

Фактически на железнодорожном транспорте будет действовать та же система безопасности, что и в аэропортах. Входы в вокзал также оснастят рентгеновскими конвейерными установками для багажа, а уже внутри пассажиры будут подвергаться выборочному досмотру.

На обустройство системы было потрачено более 1 миллиарда рублей.