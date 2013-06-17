Миграционные посты на вокзалах появятся уже летом

Фото: ИТАР-ТАСС

На вокзалах и транспортных узлах столицы уже летом могут появиться миграционные посты. Об этом заявила глава Управления ФМС по Москве Ольга Кириллова.

По ее словам, работу планируется начать до осени. Личный состав для пунктов миграционного контроля будет выделен сразу после того, как поступит необходимое оборудование. Она также отметила, что охватить вниманием ведомство намерено не менее 25-30 объектов, сообщает "Интерфакс".

Ранее в интервью М24.ru Ольга Кириллова рассказала, что сотрудникам миграционной службы, работающим в специальных патрулях на московских вокзалах, выдадут планшеты. "Правительство Москвы нас поддерживает и обещает предоставить для такой работы помещения, оборудованные необходимой техникой, а также снабдить сотрудников службы мобильными устройствами, в которых будет размещена наша база", - пояснила она.