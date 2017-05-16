Фото: m24.ru/Никита Симонов

Красный и розовый залы отреставрируют на Киевском вокзале, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Реставрация красного зала завершится в мае, а розового – осенью.

Залам вернут исторический облик: стены облицовывают мрамором, восстанавливают художественную лепнину и декоративную живопись.Также в залах восстановят лестничные сходы, отремонтируют стены и пол. В обоих помещениях появятся указатели на русском и английском языках. В нишах для телефонных автоматов установят аппараты по продаже билетов метро.

Свои названия залы получили благодаря тому, что для украшения потолков, стен и колонн были использованы натуральные материалы соответствующих цветов.

Через эти залы пассажиры со станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии проходят к пригородным электричкам и поездам. Во время основных работ на вокзале выход из метро временно закрывали. Сейчас выход открыт, работы ведутся точечно, чтобы не мешать проходу пассажиров.