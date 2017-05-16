Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2017, 07:17

Транспорт

Красный и розовый залы отреставрируют на Киевском вокзале

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Красный и розовый залы отреставрируют на Киевском вокзале, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Реставрация красного зала завершится в мае, а розового – осенью.

Залам вернут исторический облик: стены облицовывают мрамором, восстанавливают художественную лепнину и декоративную живопись.Также в залах восстановят лестничные сходы, отремонтируют стены и пол. В обоих помещениях появятся указатели на русском и английском языках. В нишах для телефонных автоматов установят аппараты по продаже билетов метро.

Свои названия залы получили благодаря тому, что для украшения потолков, стен и колонн были использованы натуральные материалы соответствующих цветов.

Через эти залы пассажиры со станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии проходят к пригородным электричкам и поездам. Во время основных работ на вокзале выход из метро временно закрывали. Сейчас выход открыт, работы ведутся точечно, чтобы не мешать проходу пассажиров.

Сайты по теме


вокзалы реставрация Киевский вокзал культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика