Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2016, 12:58

Транспорт

Новые турникеты появятся на 17 железнодорожных станциях

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Во втором квартале 2016 года на 17 железнодорожных платформах Москвы и Московской области установят новые турникеты, сообщает пресс-служба ЦППК.

С появлением турникетов у пассажиров появится больше способов оплачивать свой проезд: теперь они смогут приобрести абонементы на 10, 20 и 60 поездок, сэкономив при этом от 10 до 40 процентов стоимости билета. Такие проездные будут действовать только на станциях, оборудованных новыми устройствами.

Турникеты появятся на следующих остановках:

  • Курский вокзал (на выходах с платформы №5);
  • Александров-1;
  • Нахабино;
  • Ивантеевка;
  • Московоречье;
  • Пионерская;
  • Дмитровская;
  • Опалиха;
  • Коломна;
  • Красногорская;
  • Михнево;
  • Шатура;
  • Долгопрудная;
  • Маленковская;
  • Лианозово;
  • Фрязино-Пассажирская;
  • Ржевская.

Ссылки по теме


вокзалы электрички остановки поезда турникеты ЦППК абонементы ж/д и вокзалы мо железнодорожные станции

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика