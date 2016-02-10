Новые турникеты появятся на 17 железнодорожных станциях

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Во втором квартале 2016 года на 17 железнодорожных платформах Москвы и Московской области установят новые турникеты, сообщает пресс-служба ЦППК.

С появлением турникетов у пассажиров появится больше способов оплачивать свой проезд: теперь они смогут приобрести абонементы на 10, 20 и 60 поездок, сэкономив при этом от 10 до 40 процентов стоимости билета. Такие проездные будут действовать только на станциях, оборудованных новыми устройствами.

Турникеты появятся на следующих остановках:

