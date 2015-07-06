РЖД не планирует переносить столичные вокзалы

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

РЖД не планирует переносить московские вокзалы, пассажиров поездов дальнего следования будут высаживать по-прежнему в центре города, а не на станциях, расположенных ближе к окраинам столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подобной инициативы нет в целевой программе развития железнодорожной инфраструктуры московского транспортного узла до 2025 года, отмечают представители РЖД. Это основной документ, по которому идет сотрудничество перевозчика и столичных властей.

"Для внесения изменений в программу и последующего утверждения правительственной комиссией по транспорту, предложение по перспективной модели развития пассажирских железнодорожных перевозок в Москве и Московской области, разработанное Москомархитектурой, должно пройти предварительные процедуры согласования в ОАО "РЖД" и правительстве Москвы", – заявили в пресс-службе РЖД.

Столичный железнодорожный узел является самым крупным на сети железных дорог ОАО "РЖД". В нем осуществляется более 50 процентов всех пригородных перевозок и 23 процента перевозок в поездах дальнего следования.

Напомним, Москомархитектура выдвинула предложение о том, чтобы основные вокзалы столицы не принимали пассажиров дальнего следования. Вместо этого прибывающих предложили высаживать на менее загруженных станциях, расположенных рядом с метро.

Предполагалось, что новая модель развития пассажирских перевозок может коснуться пяти основных городских вокзалов: Ленинградского, Киевского, Курского, Казанского и Ярославского.

Предложение направлено на разгрузку станций метро и создание большего комфорта самих прибывающих пассажиров. Сейчас территории вокзалов и прилегающих станций метро переполнены людьми, отметили чиновники. Кольцевая линия метрополитена, по прогнозам комитета, в скором времени будет перегружена в два раза.