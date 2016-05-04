До конца года на всех столичных вокзалах появятся зарядные станции для телефонов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На всех железнодорожных вокзалах столицы до конца года появятся зарядные станции для гаджетов, передает Агентство "Москва".

Первая такая станция работает на Казанском вокзале, она была разработана по пожеланиям пассажиров. По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций дирекции железнодорожных вокзалов Тимура Соцкого, зарядные стойки на других вокзалах будут меньше по размеру, чем пилотный вариант.

Также он отметил, что на вокзалах появятся новые терминалы, с помощью которых пассажиры смогут отправлять руководству РЖД отзывы и пожелания о работе.

Ранее m24.ru сообщало, что на столичных вокзалах появились видеотерминалы для обращений пассажиров. Пассажиры смогут записать и отправить любой видеовопрос или жалобу напрямую в дирекцию вокзалов, а ответ получить на сайте ведомства.

Первые пять терминалов установили на прошлой неделе на Ленинградском и Казанском вокзалах. До конца года планируется оснастить ими все железнодорожные узлы Москвы.