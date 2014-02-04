Стенд для буккроссинга появился на Курском вокзале

Фото: M24.ru

На Курском вокзале в рамках проекта "Книги в дорогу" появился интерактивный стенд для буккроссинга. Здесь москвичи смогут поделиться прочитанной книжкой или взять с собой в дорогу любую понравившуюся. Книги пассажирам подарили читатели и сотрудники библиотек Южного округа.

"Библиотеки Южного округа подготовили для пассажиров современную и художественную прозу, а также литературу самых популярных жанров: детективы, фэнтези, исторические романы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного Департамента культуры.

Акция продлится до конца 2014 года.

Напомним, пилотный проект "Книги в дорогу" планируется реализовать на трех московских вокзалах – Ленинградском, Казанском и Курском, где можно будет не только бесплатно взять книжки, но и скачать их электронные версии. Вокзальные читальни будут пополняться силами Московской библиотечной системы.

Кроме того, в залах ожидания повышенной комфортности к марту 2014 года будут организованы постоянно действующие библиотечные пункты. В дальнейшем ожидается, что полки буккроссинга и читальни появятся на всех столичных вокзалах.