В Мытищинском районе 15-летний подросток утонул в водоеме

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Мытищинском районе Подмосковья 15-летний подросток утонул в водоеме, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, двое подростков купались на необорудованном для этих целей участке водоема – в акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.

Один из них прыгнул в воду с крыши находящегося на водоеме плавательного средства в виде беседки, после чего начал тонуть. Второй подросток попытался спасти товарища, однако не смог вытащить его из воды.

По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.