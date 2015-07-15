За управление судном в пьяном виде могут ввести тюремный срок

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

За управление водными судами в нетрезвом состоянии могут ввести такую же уголовную ответственность, как и за пьяную езду на автомобиле. Госдума рассмотрит этот вопрос в сентябре, сообщил m24.ru первый зампред комитета по транспорту Михаил Брячак. В столичном МЧС поддержали идею уголовного наказания за повторное управление судном в пьяном виде. Начальник отдела Андрей Печенин пояснил, что сейчас нарушителям грозят небольшие штрафы. Судовладельцы сомневаются в эффективности уголовного преследования.

"Количество маломерных судов, которые имеют высокие скоростные качества, стремительно растет. Они уже являются активными участниками движения. И здесь, конечно, нужно регулирование ", - заявил Михаил Брячак.

По словам депутата, Госдума может рассмотреть этот вопрос уже в сентябре, на одном из первых заседаний комитета после каникул. "Нужно сделать процедуру аналогичную той, которая прописана в законе о безопасности дорожного движения", - подчеркнул он.

Напомним, что с 1 июля автомобилистов, которые были повторно задержаны за езду в нетрезвом виде или повторно отказались от освидетельствования, ждет уголовная ответственность. Максимальное наказание – два года лишении свободы и лишение прав на три года. За ДТП со смертельным исходом водителям грозит от двух или четырех лет тюрьмы.

В столичном управлении МЧС также выступили за введение уголовной ответственности для пьяных капитанов. "Возможно ввести уголовную ответственность за повторное управление судном в состоянии алкогольного опьянения, либо если оно привело к серьезным последствиям", - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Москве Андрей Печенин.

Сегодня за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 1500-2000 рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет (п.1 ст. 11.9. КоАП РФ). "Как правило, судовладелец – человек сравнительно обеспеченный. Штраф в 2000 рублей для них несущественный. В этом году у нас зафиксировано 13 случаев управления судами в состоянии алкогольного опьянения. Все дела направлены на рассмотрение в суд", - пояснил Печенин.

Инциденты с управлением суднами в пьяном виде случаются нередко. В 2014 году в подмосковном Серпухове моторная лодка наехала на полицейского, который купался в Оке в свободное от службы время. Водитель лодки находился в нетрезвом состоянии. В Санкт-Петербурге пьяный капитан катера выбросил за борт двух человек. Пытаясь впечатлить пассажиров, он сделал несколько резких маневров, в результате чего пострадавшие не смогли удержаться и оказались в Неве. Несколько лет назад чемпионку мира и Европы по парусному спорту Екатерину Скудину задержали на Химкинском водохранилище за управление маломерным судном в пьяном виде. От медицинского освидетельствования она отказалась, объяснив тем, мастер парусного спорта может управлять судном в любом состоянии.



Председатель коллегии адвокатов "Отчерцова и партнеры" Ольга Отчерцова отмечает, что за управление судном в пьяном виде предусмотрен штраф, но если "водная прогулка" закончилась гибелью человека, то действия судоводителя уже квалифицируются нормами Уголовного кодекса.

"Так, причинение смерти человеку при управлении маломерным судном, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Или до 7 лет, если погибли двое и более человек", - сказала Отчерцова.

При этом факт алкогольного опьянения по действующему УК не является самостоятельным отягчающим обстоятельством. Хотя и всегда учитывается в совокупности доказательств, отметила юрист.

Генеральный директор компании "Речфлот" Александр Землянский идею уголовного наказания для пьяных судоводителей не поддерживает. По его словам, будет достаточно трудно должным образом доказать факт алкогольного опьянения. Ведь на водных артериях нет стационарных постов с необходимым оборудованием.

"Процедуры на автодороге четко регламентированы. Есть освидетельствование, соответствующие передвижные лаборатории. Непонятно, где это все будет происходить на реке", - отметил эксперт. По его словам, нарушителями могут оказаться и профессиональные капитаны, и владельцы маленьких катеров.

Добавим, что на данный момент уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде возбудили одно уголовное дело против автомобилиста. Лишение свободы грозит еще 15 водителям.

Виталий Воловатов