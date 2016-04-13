Форма поиска по сайту

13 апреля 2016, 14:01

Транспорт

ГИБДД уличили в выдаче водительских прав шизофренику и алкоголику

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двое москвичей были лишены водительских прав после того, как прокуратура выяснила, каким образом они получили документы. Оказалось, что один из новоиспеченных водителей был шизофреником, а другой – лечился от алкоголизма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После того, как выяснились эти пикантные подробности, прокуратура направила иски в суд об изъятии прав у двух водителей. Суд иски удовлетворил.

Что же касается собственно ГИБДД, то никаких последствий для инспекторов, выдавших права, не последует.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/148]Как получить водительское удостоверение после лишения прав[/URLEXTERNAL]

Напомним, по новым правилам выдачи права между подачей документов и получением водительского удостоверения должно пройти не более 30 рабочих дней, а замена или выдача международного удостоверения должна занимать не более часа. Эксперты считают, что 30 дней – это завышенный и необоснованный срок, кроме того, не определен регламент приема документов у учебных групп автошкол.

"Для обучения мотоциклистов школам теперь необходимо иметь площадки длиной не менее ста метров. Эта проблема действительно может привести к закрытию многих мотошкол", – добавил председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев.

Эксперт отметил, что новые требования значительно усложнят получение водительских прав.

водительские права алкоголизм шизофрения пдд

