Автошколы будут готовить водителей 16 категорий

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Кандидаты на получение водительских прав скоро будут учиться по измененным правилам и смогут получать права всех 16 существующих категорий и подкатегорий транспорта. Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, 9 июля зарегистрирован приказ о новых программах обучения вождению и требованиях к автошколам, продолжающий реформу подготовки водителей.

Основное изменение, прописанное в приказе, касается учебных программ для новых категорий водительских прав. Еще в ноябре 2013 года на смену 5 прежним категориям водительских прав были введены 16 новых категорий и подкатегорий. Однако программ профессиональной подготовки для вождения транспорта, отнесенного к новым категориям, не существовало. Соответственно, автошколы не имели права готовить к экзаменам на права в новых категориях, а ГИБДД – их принимать. Теперь ситуация изменится, и желающие смогут получить права новых категорий, в том числе на вождение скутеров, мопедов и квадроциклов.

Измененные учебные программы автошкол будут разделены на три цикла. В рамках базового цикла учащимся расскажут о дорожном законодательстве, психофизиологии деятельности водителя, мерах первой помощи, а также дадут общие сведения об управлении транспортным средством (те, кто уже имеет права на управление транспортом любой категории, смогут отказаться от изучения этих дисциплин). В специальный цикл войдут более специализированные предметы: устройство, техническое обслуживание, основы управления транспортом определенной категории или подкатегории. Профессиональный цикл позволит ознакомиться с организацией грузовых и пассажирских перевозок.

Приказ N1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" прошел регистрацию в Министерстве юстиции и вступит в силу через десять дней после официальной публикации в "Российской газете". Главная цель документа – повысить не только уровень подготовки водителей, но и качество обучения в автошколах, к которым теперь предъявляются более серьезные требования.