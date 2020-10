Автошколы будут готовить водителей 16 категорий

Кандидаты на получение водительских прав скоро будут учиться по измененным правилам и смогут получать права всех 16 существующих категорий и подкатегорий транспорта. Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, 9 июля зарегистрирован приказ о новых программах обучения вождению и требованиях к автошколам, продолжающий реформу подготовки водителей.

Основное изменение, прописанное в приказе, касается учебных программ для новых категорий водительских прав. Еще в ноябре 2013 года на смену 5 прежним категориям водительских прав были введены 16 новых категорий и подкатегорий. Однако программ профессиональной подготовки для вождения транспорта, отнесенного к новым категориям, не существовало. Соответственно, автошколы не имели права готовить к экзаменам на права в новых категориях, а ГИБДД – их принимать. Теперь ситуация изменится, и желающие смогут получить права новых категорий, в том числе на вождение скутеров, мопедов и квадроциклов.

Измененные учебные программы автошкол будут разделены на три цикла. В рамках базового цикла учащимся расскажут о дорожном законодательстве, психофизиологии деятельности водителя, мерах первой помощи, а также дадут общие сведения об управлении транспортным средством (те, кто уже имеет права на управление транспортом любой категории, смогут отказаться от изучения этих дисциплин). В специальный цикл войдут более специализированные предметы: устройство, техническое обслуживание, основы управления транспортом определенной категории или подкатегории. Профессиональный цикл позволит ознакомиться с организацией грузовых и пассажирских перевозок.

Приказ N1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" прошел регистрацию в Министерстве юстиции и вступит в силу через десять дней после официальной публикации в "Российской газете". Главная цель документа – повысить не только уровень подготовки водителей, но и качество обучения в автошколах, к которым теперь предъявляются более серьезные требования.

История вопроса

В ноябре 2013 года были приняты поправки к закону "О безопасности дорожного движения", расширяющие перечень категорий транспортных средств до 16 (10 категорий и 5 подкатегорий).

Категория M включает мопеды и квадрициклы;

Категория A – мотоциклы, а подкатегория A1 – мотоциклы с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров и мощностью до 11 киловатт);

Категория B – автомобили с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн, подкатегория B1 – трициклы и квадрициклы, а BE – автомобили категории B с прицепом;

Категория C – автомобили с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн, подкатегория C1 – автомобили с массой от 3,5 до 7,5 тонн, CE и C1E – автомобили подкатегории C и С1, сцепленные с прицепом;

Категория D – автомобили для перевозки пассажиров, имеющие больше 8 сидячих мест, подкатегория D1 – автомобили, имеющие более 8 мест, DE и D1E – пассажирские автомобили с прицепом;

Категория Tm – трамваи;

Категория Tb – троллейбусы.

Ранее существовало только 5 категорий транспортных средств:

А (мотоциклы, мотороллеры и другой автотранспорт);

В (легковые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн.);

С (автомобили, масса которых превышает 3,5 тонны);

D (транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не менее восьми сидячих мест, не считая места водителя);

Е (составы транспортных средств).

В отдельную категорию, не имеющую буквенного обозначения, выделялись трамваи и троллейбусы. Каждой из этих категорий соответствовала определенная учебная программа.