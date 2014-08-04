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Политика

04 августа 2014, 18:38

Водителей-иностранцев обяжут передавать документы полиции для проверки

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Фото: M24.ru

Водителей-иностранцев в России обяжут по требованию сотрудников полиции передавать им права и документы на автомобиль для проверки. Такие поправки в Правила дорожного движения внесены постановлением правительства РФ, сообщается на портале правовой информации. Поправки вступят в силу 12 августа.

Согласно нововведениям, водитель-иностранец должен "иметь при себе и по требованию сотрудников полиции, передавать им для проверки регистрационные документы на данное транспортное средство и водительское удостоверение, соответствующие конвенции о дорожном движении, а также документы, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз данного транспортного средства". Кроме того, внесенные поправки будут распространяться и на автоприцепы

Стоит отметить, что действующие нормы ПДД не обязывают иностранцев, в отличие от россиян, передавать документы для проверки полицейским.

Поправки вступят в силу 12 августа.

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