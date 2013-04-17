Первые плановые отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая, сообщает телеканал "Москва 24".
Воду не будут отключать на срок больше десяти дней.
Как рассказали энергетики, это будет традиционная профилактика - специалисты заменят старые трубы и проведут гидравлические испытания.
Узнать, когда отключат от горячей воды ваш дом, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании.
Для получения этой информации в специальном окошке на главной странице сайта необходимо выбрать свой округ, район, улицу, а также номер дома.
Добавим, с 2017 года энергетики обещают полностью отказаться от летних отключений воды. К этому сроку планируется поменять все старые трубы.
