Горячую воду в домах начнут отключать 13 мая

Первые плановые отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая, сообщает телеканал "Москва 24".



Воду не будут отключать на срок больше десяти дней.

Как рассказали энергетики, это будет традиционная профилактика - специалисты заменят старые трубы и проведут гидравлические испытания.

Узнать, когда отключат от горячей воды ваш дом, можно на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Для получения этой информации в специальном окошке на главной странице сайта необходимо выбрать свой округ, район, улицу, а также номер дома.

Добавим, с 2017 года энергетики обещают полностью отказаться от летних отключений воды. К этому сроку планируется поменять все старые трубы.