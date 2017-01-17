Как установить в квартире счетчики на воду

С 1 января 2017 года те, кто до сих пор живет без приборов учета воды, платят на 50 процентов больше соседей с водосчетчиками, сообщает телеканал "Москва 24".

Начать установку в квартире водосчетчиков следует с похода в свою управляющую компанию. Она предоставит список фирм с лицензией на такие работы.

Юрист Тимур Маршани подтверждает что у организации, которая продает счетчик и будет его устанавливать, должны быть документы на продажу этих счетчиков, на их утилизацию в случае необходимости и самое главное, на их установку и монтаж. По завершении установки мастер, должен оставить несколько документов:

паспорт на установленный счетчик;

договор на установку прибора и его техническое обслуживание;

акт ввода в эксплуатацию прибора, который будет нужен для предоставления в управляющую компанию для постановки на учет;

документ о проделанной работе (список выполненных работ, номер пломбиратора, стоимость услуги);

сертификат соответствия.

C этим набором документов можно вновь идти в управляющую компанию. Она внесет необходимые изменения в вашем лицевом счете. С этих пор оплата за воду будет начисляться непосредственно по показаниям счетчика.