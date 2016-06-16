Жителям двух районов столицы компенсировали переплату за воду

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Жителям Теплого Стана и Ховрина вернули 127 тысяч рублей переплаты за воду после жалобы в Мосжилинспекцию, сообщает портал mos.ru.

Жильцу дома 22, корпус 5 на Фестивальной улице вернули 9623 рубля, переплаченные за горячую и холодную воду.

Из-за того, что весь первый квартал он не отправлял показания счетчиков, управляющая организация должна была рассчитывать платежи по средним показаниям за прошлый квартал, но она стала начислять их по нормативу.

Жилец пожаловался в Мосжилинспекцию. Когда в ведомстве запросили документы у управляющей компании, чтобы проверить правильность расчетов, в компании скорректировали начисления, не дожидаясь предписания.

Собственник одной из квартир дома 7, корпус 2 на улице Генерала Тюленева представил документы, подтверждающие, что в период с июня по декабрь 2015 года в квартире никто не жил. Но управляющая организация выставляла счета за воду, исходя из норматива.

Также по нормативу начисляли плату жильцам квартир с индивидуальными приборами учета. Мосжилинспекция предписала выполнить перерасчет, после чего жителям вернули 118 тысяч рублей.

На московском портале госуслуг обновился электронный сервис передачи показаний приборов учета воды. На одной странице пользователь сможет в один клик передать актуальные показания водосчетчиков, просмотреть архив ранее отправленных сведений и уточнить сроки поверки приборов. Для этого нужно кликнуть на значок "?" слева от наименования каждого счетчика.

В интерактивную форму добавились архивные сведения о приборах, которые были отвязаны.