В подмосковном Климовске дали холодную воду

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В городе Климовск Московской области возобновили холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Для устранения последствий аварии было привлечено семь единиц техники и 29 человек, из них от МЧС – две единицы техники и семеро спасателей.

Напомним, утром 2 сентября более 20 тысяч человек в подмосковном Климовске остались без холодной воды. В зоне отключения оказались почти 150 домов, в том числе две школы и детский сад.

Отметим, что это не первая авария подобного рода, произошедшая в Климовске: в июне в городском округе остались без воды 180 домов. Правда, тогда пропало как холодное водоснабжение, так и горячее.