Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

23 декабря 2014, 17:21

Медведев назвал повышение ключевой ставки временной мерой

власть ключевая ставка Центробанк России

Фото: ТАСС

Повышение ключевой ставки является временной мерой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, ставку снизят, когда ситуация на валютно-денежном рынке абсолютно стабилизируется, сообщает ТАСС.

В настоящее время одной из главных задач правительства является стабилизация курса рубля. Центробанк России принял ряд мер, призванный исправить ситуацию. Так, в ночь на 16 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал это адекватной мерой.

Ссылки по теме

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.

Прежнее значение ключевой ставки составляло 10,5 процентов.

Отметим, что ключевая ставка - это ставка по кредитам, которые выдает Центробанк России коммерческим банкам. В настоящее время ее значение превышает процентные показатели по ипотеке большинства банков.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать