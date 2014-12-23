Медведев назвал повышение ключевой ставки временной мерой

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Повышение ключевой ставки является временной мерой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, ставку снизят, когда ситуация на валютно-денежном рынке абсолютно стабилизируется, сообщает ТАСС.

В настоящее время одной из главных задач правительства является стабилизация курса рубля. Центробанк России принял ряд мер, призванный исправить ситуацию. Так, в ночь на 16 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал это адекватной мерой.

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, государство продолжит исполнять свои обязательства перед всеми категориями населения. "Мы собираемся использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно в 2008 году. Нужно сосредоточить внимание на помощи тем людям, которые в этом нуждаются", - отметил Путин.

Прежнее значение ключевой ставки составляло 10,5 процентов.

Отметим, что ключевая ставка - это ставка по кредитам, которые выдает Центробанк России коммерческим банкам. В настоящее время ее значение превышает процентные показатели по ипотеке большинства банков.