Выплаты вкладчикам "Судостроительного банка" начнутся до 2 марта

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Выплаты клиентам "Судостроительного банка", у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 2 марта, передает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

До этой даты АСВ опубликует о месте и времени приема заявлений на компенсации. Добавим, что банки-агенты, которые займутся выплатами, будут отобраны на конкурсной основе до 20 февраля.

Напомним, утром 16 февраля стало известно о том, что Центробанк отозвал лицензию у "Судостроительного банка".

По данным ЦБ, кредитное учреждение предоставляло недостоверные отчеты, а его капитал был ниже минимального значения, установленного Центробанком. Кроме того, СБ Банк проводил рискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы.

Добавим, что "Судостроительный банк" входил в топ-100 кредитных учреждений России. При этом трудности с наличными возникли у клиентов банка еще в январе – по сообщениям вкладчиков, зависали платежные поручения, учреждение частично не выдавало вклады и не обрабатывало заявки.