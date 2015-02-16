Выплаты вкладчикам "Судостроительного банка" начнутся до 2 марта

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Выплаты клиентам "Судостроительного банка", у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 2 марта, передает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
До этой даты АСВ опубликует о месте и времени приема заявлений на компенсации. Добавим, что банки-агенты, которые займутся выплатами, будут отобраны на конкурсной основе до 20 февраля.
Напомним, утром 16 февраля стало известно о том, что Центробанк отозвал лицензию у "Судостроительного банка".
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По данным ЦБ, кредитное учреждение предоставляло недостоверные отчеты, а его капитал был ниже минимального значения, установленного Центробанком. Кроме того, СБ Банк проводил рискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы.
Добавим, что "Судостроительный банк" входил в топ-100 кредитных учреждений России. При этом трудности с наличными возникли у клиентов банка еще в январе – по сообщениям вкладчиков, зависали платежные поручения, учреждение частично не выдавало вклады и не обрабатывало заявки.
История вопросаЕсли у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя государственная организация - Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.
Выплаты производятся от имени АСВ и за его счет в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. После этого Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов и само "выясняет отношения" с банком по поводу возврата задолженности.
АСВ гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Через 7 дней после отзыва лицензии АСВ публикует в СМИ список мест, куда можно обратиться с заявлением о получении возмещения.
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