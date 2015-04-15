Центробанк на полгода запретил банку "Связной" принимать вклады

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С 16 апреля Центробанк на шесть месяцев ограничил банку "Связной" прием вкладов от физических лиц, а также открытие новых счетов, сообщается на сайте "Связного".

"По этой причине для клиентов банка будут недоступны следующие услуги: оформление новых карт Связного Банка в ЦМС "Связной"; открытие новых и пополнение ранее открытых вкладов (в том числе линейки SAFE), а также их автоматическая пролонгация", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пополнение карточных счетов, погашение кредитов, оплата покупок и услуг пластиковыми картами и другие подобные операции доступны в обычном режиме.

Как уточняет "Коммерсант", предписание ЦБ связано с нарушением банком норматива достаточности капитала, который на 1 апреля составил 9,19 процента (при минимальном уровне 10 процентов).

По данным ЦБ на 1 марта, объем срочных вкладов "Связного" составлял 22,8 миллиарда рублей. В банке наблюдается заметный отток вкладов, в результате чего банк был вынужден ввести лимиты на снятие наличных с карт. За полгода отток средств со срочных вкладов составил почти 20 миллиарда рублей.

Напомним, в середине февраля банк "Cвязной" закрыл все собственные отделения в рамках "мероприятий по повышению эффективности бизнеса". Филиалы банка также перестали обслуживать клиентов.

При этом открытие вкладов и другие операции со счетами осуществлялись через систему дистанционного банковского обслуживания QBank. Кроме того, с 3 февраля банк снизил лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тысяч рублей.