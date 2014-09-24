Ассоциация туроператоров просит изменить порядок выдачи виз

Фото: ИТАР-ТАСС

Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась в МИД России с просьбой изменить порядок выдачи виз россиянам, сообщается на сайте организации. Иностранные посольства хотят обязать выдавать паспорта с визами за сутки или более до вылета туриста, а не в последний момент.

22 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому туроператор обязан выдать туристам все необходимые документы, включая авиабилеты в обе стороны, за сутки до вылета.

В настоящее время туристы нередко получают свои паспорта менее, чем за 24 часа до вылета. Выдача документов в таких случаях производится на стойках в аэропортах вылета, так как зачастую консульства выдают паспорта с визами в день накануне дня вылета или поздно вечером.

Поэтому АТОР обратился в МИД с просьбой оказать содействие по решению вопроса об изменении установившегося порядка выдачи виз, чтобы у туроператоров не было проблем с соблюдением постановления правительства.

Глава кабинета министров ранее подчеркнул, что это постановление - один из документов, который планируется принять для защиты туристов, выезжающих на отдых за границу.

Напомним, в июле этого года российские туроператоры начали испытывать серьезные проблемы, что немедленно отразилось на туристах. Некоторых россиян, оплативших отдых, выгоняли из отелей. 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной этого решения в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа обанкротился туроператор "Авиачартер-ДВ", 8 сентября 2014 года - петербургский туроператор "Солвекс-Турне", а 13 сентября - петербургская компания "Море солнца".

Последней обанкротившейся компанией стал туроператор "Верса", приостановивший деятельность 17 сентября.